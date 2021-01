Sem energia há dois dias, moradores interditam avenidas em Teresina

Moradores de bairros da zona norte de Teresina (PI) interditaram duas das principais avenidas da cidade durante protesto na noite deste sábado (2/1). Eles reclamaram que estão há 48 horas sem energia elétrica.

O apagão, causado por uma chuva que danificou fiações, estendeu-se por endereços em todas as zonas da capital. A interrupção no fornecimento começou por volta das 20h do dia 31 de dezembro, noite de Réveillon, quando uma forte chuva derrubou postes e árvores e deteriorou a rede elétrica.

No bairro Buenos Aires, os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e bloquearam um dos sentidos da Avenida Duque de Caxias. As informações são do portal G1.

Já no bairro Olarias, região do Parque Lagoas do Norte, os moradores fecharam uma das vias da Avenida Boa Esperança, ateando fogo em pedaços de madeira e pneus. O trecho interditado fica próximo do Encontro dos Rios, ponto turístico da cidade.

Previsão de retorno

A previsão de retorno para todos os bairros, segundo a Equatorial Energia, é para meio-dia deste domingo (3/1). Ao portal, a concessionária que faz a distribuição de energia elétrica no estado do Piauí informou que 91% dos pontos com problemas tiveram o fornecimento restabelecido e que os locais que continuam sem energia já estão tendo atendimento das equipes.

“Em função da gravidade dos danos causados ao sistema elétrico, os trabalhos de recuperação têm alta complexidade e tempo de recomposição mais lento”, justificou a distribuidora.

