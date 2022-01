Semed debate retorno das aulas presenciais com Comitê de Retorno da Educação

O retorno presencial seguro e organizado das aulas neste ano na rede municipal de Educação de Vilhena foi motivo de reunião do Comitê Gestor de Monitoramento do Plano Municipal de Retorno das Aulas Presenciais no último dia 19 de fevereiro. Ficou acertado que são necessárias revisões no plano e ações de conscientização sobre a importância da vacina contra covid-19. Mais reuniões devem acontecer em breve para avançar nas definições sobre o retorno.

Para garantir segurança sanitária aos alunos, pais e profissionais da Educação, a reunião encarou os temas relacionados à pandemia e ao início do ano letivo de 2022. Foram levantadas as demandas relacionadas aos cuidados e protocolos de saúde para aulas seguras, determinados pontos de revisão do plano de retorno e atualização de algumas medidas, que foram estabelecidas ainda em 2020.

Além disso, a Educação definiu que a importância da vacinação é fundamental para o retorno seguro dos alunos, profissionais e familiares, pois produz anticorpos em quem a toma, garantindo mais chances de o organismo vencer a covid-19, em caso de infecção. Serão organizadas ações de divulgação e conscientização para a comunidade escolar sobre a eficácia, segurança e importância da vacina, já aprovada em caráter definitivo pela Anvisa e utilizada em larga escala em vários países. No entanto, não há previsão, ainda, de implantação de passaporte vacinal para os estudantes, visto que há lei estadual que impede este tipo de ação.

Estavam presentes representantes da Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), bem como representantes da Vigilância Sanitária, do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação.

Está marcada para o dia 3 de fevereiro uma live aberta à comunidade em parceria com o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho e com o Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde para envolver professores, famílias, alunos e toda a população em um dia de conscientização sobre a vacinação das crianças.

Assessoria