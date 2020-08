Semed faz revisão periódica dos novos ônibus guardados no pátio do shopping

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) adquiriu no início do ano 146 ônibus, com investimento em torno de R$ 36 milhões, para o transporte escolar dos alunos da zona rural de Porto Velho. Os veículos estão estacionados no Porto Velho Shopping, que cedeu um espaço gratuitamente, durante esse período de pandemia, enquanto as aulas presenciais estão suspensas.

Alguns ônibus tiveram desgaste durante a viagem da fábrica à Porto Velho, mas segundo o secretário municipal da Educação, Márcio Félix, todos têm garantia e seguro de viagem e estão sendo revisados periodicamente pela revendedora Buriti Caminhões. Os veículos são acionados e revisados regularmente para evitar que as baterias descarreguem.

Foram realizados processos seletivos para seleção de motoristas e monitores e, quando passar a pandemia, todos serão contratados para que seja feito o transporte dos alunos da rede municipal da zona rural de Porto Velho.

Márcio Félix ressalta que a Prefeitura, por meio da Semed, está trabalhando com receita reduzida durante essa pandemia, mas que os veículos estão devidamente guardados e revisados pela empresa contratada. Os veículos possuem cartão de abastecimento cadastrado e todos os ônibus estão emplacados.

O secretário disse ainda que “assim que os órgãos de saúde permitirem o retorno das aulas presenciais, o transporte estará disponível para os alunos da zona rural, com toda segurança”.

Por Comdecom