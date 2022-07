Semes promove Basquete Day na quadra do Ginásio Poliesportivo Gerivaldão

Com início marcado para as 8h, na quadra do Ginásio Poliesportivo Gerivaldão, a cidade de Ji-Paraná vai promover, no próximo sábado (9), o Dia do Basquete. O evento é mais uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes). A competição, denominada “Basquete Day”, vai reunir atletas das escolinhas do município e praticantes do esporte.

O palco já está sendo preparado para receber a competição e reunir escolas, clubes, empresas e equipes representando a Escolinha de Basquete da Semes. Sob a coordenação do professor Jairo Pereira, o Dia do Basquete começa às 8h e se estenderá por todo o sábado.

“Sem dúvidas, o basquete da nossa cidade vem se expressando de uma forma surpreendente, e o Basquete Day tende a nos motivar ainda mais. Será um dia de muito agito para os amantes da modalidade, mas principalmente para movimentar e fortalecer os atletas de nossa escolinha”, frisou a secretária de Esportes de Ji-Paraná, professora Sônia Reigota.

