Semifinais do Rondoniense Sub-20 começam neste domingo (15/08)

O Campeonato Rondoniense Sub-20 inicia neste domingo (15/08) sua semifinal. Rondoniense x Real Ariquemes e Villa Rondônia travam duelos a partir das 15h30 (horário de Rondônia) pelos jogos de ida da segunda fase da competição estadual.

O Rondoniense recebe o Real Ariquemes no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. A partida terá a arbitragem de Thiago do Carmo Brasil, que será auxiliado por Cristiano Pereira Lopes e Francisco das Chagas Ferreira, enquanto que Hamilton França Ferreira será o quarto árbitro. A partida terá transmissão pela FFER TV através do Facebook e do YouTube.

Já o Villa Rondônia enfrenta o Porto Velho no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Para o duelo foi designado o árbitro Sidnei Pereira Oliveira, que trabalhará ao lados assistentes Sérgio Carlos Rodrigues e Anderson Grifftts Denny Brown, enquanto que o quarto árbitro será Cleverson Luiz Moriz.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER