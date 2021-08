Semifinais do Rondoniense Sub-20 estão definidas

Já estão definidos os quatro semifinalistas do Campeonato Rondoniense Sub-20. Nesta quarta-feira, o Rondoniense derrotou o Porto Velho por 1 a 0 no Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho, e confirmou a última vaga na semifinal da competição. Além do Azulão, estão classificados Porto Velho, Real Ariquemes e Villa Rondônia também estão classificados.

Com os classificados, as semifinais do Campeonato Rondoniense Sub-20 terão dois duelos entre times da capital e do interior. De um lado da chave, o Porto Velho enfrenta o Villa Rondônia. Do outro, o jogo será entre Real Ariquemes e Rondoniense. Nesses dois casos, Porto Velho e Real Ariquemes terão o mando de campo por, conforme diz o regulamento, terem somado mais pontos em sua respectivas chaves na primeira fase da competição.

A tabela detalhada da semifinal do Campeonato Rondoniense Sub-20 será divulgada nesta quinta-feira (12/08) pela FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia). Os jogos de ida e volta estão programados para os dias 15 e 21 de agosto, respectivamente.

Confira os confrontos das semifinais do Campeonato Rondoniense Sub-20:

Porto Velho x Villa Rondônia

Real Ariquemes x Rondoniense

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER