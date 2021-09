Semifinais dos torneios Aberto e Máster da Copa Parque Embratel de Futebol Society acontece hoje e amanhã

A Copa Parque Embratel de Futebol Society 2021 realiza nos dias 15 e 16 de setembro as partidas das semifinais dos torneios Aberto e Máster. O Torneio Feminino já tem definido os seus finalistas: Barcelona x Real Society/Posto Molas Maringá, que joga, às 17h30 do dia 18 de setembro.

Pelo Torneio Máster os jogos da semifinal serão na quarta-feira, 15, com Distribuidora Tô No Trabalho/Pão de Queijo x Park Embratel jogando às 20h00; e às 21h00, ATFC x Tratorcampo/Arena Jogo Sagrado/Titanium duelam pela outra vaga na decisão.

Os jogos da fase semifinal do Torneio Aberto será na quinta-feira, 16, com Tratorcampo/Arena Jogo Sagrado/Titanium encarando a ATFC às 20h00; e com Pires FC x Academia Atlética jogando às 21h00.

FINAIS

As finais da Copa Parque Embratel serão no sábado, 18, com a decisão do Torneio Máster às 16h30; do torneio Feminino entre Barcelona-B x Real Society/Posto Molas Maringá às 17h30; e do Torneio Aberto às 19h45.

Via Folha do Sul