Semusa vai imunizar moradores do residencial Orgulho do Madeira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através do departamento de Imunização, inicia na próxima terça-feira (4), uma grande mobilização para vacinar moradores do residencial Orgulho do Madeira. Serão quatro dias consecutivos de atividades para imunizar crianças, gestantes e adultos dos 20 aos 49 anos.

Para as crianças serão aplicadas as vacinas de rotina como a rotavírus, tríplice viral, febre amarela e as demais, de acordo com a idade. A vacina contra a gripe que restou da campanha encerrada no dia 24 de julho, também será aplicada de acordo com a disponibilidade em estoque. E ainda a vacina contra o sarampo para adultos dos 20 aos 49 anos, público-alvo da campanha que vai até o dia 31 de agosto.

Todos os postos de saúde também possuem essas doses e o público estabelecido deve procurar a unidade mais próxima de casa.

A população receberá o atendimento a partir das 8h de terça-feira, na Associação dos Moradores e Amigos do Orgulho do Madeira (Amarom). Na quarta e quinta-feira (5 e 6), na Associação Comunitária de Moradores e Amigos do Residencial Orgulho do Madeira (Acmarcom) e sexta-feira (7) na Área de convivência do Residencial.

Nesta sexta-feira (31), quatro equipes de profissionais da saúde começaram a triagem para verificar os cartões de vacina e fazer agendamentos. “Verificamos se as vacinas estão atrasadas ou não, se a criação possui cartão de vacina. Além disso, estamos fazendo o pré-agendamento para evitar aglomeração de pessoas durante a realização das atividades na semana que vem”, explica o enfermeiro e coordenador das ações no Orgulho, Raimison Corrêa.

Segundo a gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, outra estratégia adotada para evitar aglomerações foi organizar as atividades por quadra. A cada dia, um quantitativo de blocos do residencial será atendido e a previsão é de que cerca de 100 atendimentos diários sejam realizados.

“Vamos fazer quatro dias de atendimento no Orgulho do Madeira para evitar tumultos ou aglomerações. Estamos oferecendo diversas vacinas para que toda a população seja beneficiada”.

As associações de moradores parceiras desta ação se organizaram da seguinte forma: Na terça-feira (4), os residentes das quadras 588 a 599 serão atendidos na Amarom e na quarta-feira (5), será a vez de quem mora entre as quadras 583 a 587, na Acmarcom. Serão atendidos também na Acmarcom, na quinta-feira (6), os cidadãos das quadras 601, 603, 605, 607 e 609. Já na sexta-feira (7), no último dia, as quadras 600, 602, 604 e 606 serão acolhidos na área de convivência do conjunto.

Assessoria Prefeitura