SEMUSB atende pedido do vereador Fogaça e desobstrui bueiros no bairro Caladinho

Porto Velho, RO – O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) agradeceu nesta quinta-feira 08.04 ao secretário Wellen Prestes e ao prefeito Hildon Chaves (PSDB) pelo trabalho desobstrução do bueiro da rua Geraldo Siqueira esquina com Bom Jesus, no bairro Caladinho. O bueiro estava entupido há vários meses e trazendo inúmeros transtornos a moradores e comerciantes que moram na região.

“Para nós aqui foi maravilhoso o trabalho do pessoal da Prefeitura, pois para nós estava muito ruim devido ao mal cheiro muito ruim. Quando chove alaga tudo. Estamos muito gratos pelo trabalho feito”, disse uma moradora. O bueiro estava entupido principalmente em decorrência de lixo jogado na rua.

De acordo com o vereador, o pedido da comunidade chegou até o Gabinete através do serviço de Linha Direta, através do 69-99231-9050, um canal criado por ele para receber pedidos de providência de lideranças de bairros de toda a cidade.

“Você também pode mandar o pedido do seu bairro, com número e nome da rua, e enviar também vídeos e fotos para que possamos fazer o pedido de providência à Prefeitura ou ir no local fazer uma visita. Foi através desse canal que já realizamos diversos pedidos de providência ao Município e que já foram executados pelas secretarias”, lembrou o vereador.