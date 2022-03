Senado tem o dever legal e moral de abrir processo de impeachment de Luiz Fux em função do escandaloso caso Itaú

Debater a Constituição é válido, mas isso tem que acontecer dentro do ordenamento jurídico. Foi exatamente quando o Supremo decidiu ‘inovar’ que o Brasil começou a dar errado. A partir do momento que se perde a segurança jurídica, por conta de uma interpretação distorcida, em nome de um suposto ‘clamor’ popular, o judiciário deixa de exercer sua função principal, que é manter o equilíbrio social.

Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente Luiz Fux, que preside a Corte, é o mais fisiológico dentre eles. Fux desrespeita abertamente os princípios constitucionais, cria teses absurdas, elitistas e sem nenhuma base jurídica. O episódio mais bizarro desse criacionismo envolve um processo bilionário, que tem o banco Itaú como protagonista.

O mérito do processo é simples. A empresa Rondhevea é dona de um lote de 51.939.753 milhões de ações do Itaú (ITUB4) reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), periciadas e avaliadas em agosto de 2017 em R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). O valor foi homologado pela justiça, o processo transitou em julgado e o Itaú foi condenado a reconhecer e dar à Rondhevea, o controle dos papéis, ou seja, a empresa pode fazer o que quiser com suas ações. Com a recusa do banco em entrega-las, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou, em setembro de 2020, que fossem bloqueados os pouco mais de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco.

Logo após a ordem de bloqueio, o Itaú demitiu 76 advogados responsáveis pelo processo e contratou o escritório BFBM, que era do ministro Luís Roberto Barroso, e atualmente é comandado por seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles. A primeira medida tomada pelo escritório não foi agravar da decisão, mas sim acusar a juíza de ter sido ‘parcial’ ao determinar o bloqueio e ainda mentiu, alegando que ela deveria ser afastada por ter dado uma ‘liminar’ levantando os valores que nunca foram bloqueados.

Qualquer juiz minimamente cuidadoso, teria visto que tratava-se apenas de uma chicana, uma manobra protelatória, mas Fux ignorou completamente o processo, a Constituição, a jurisprudência do Supremo, e proibiu a juíza de atuar no caso até que a reclamação fosse julgada pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda cassou a ordem de bloqueio. E é ai que está o problema.

Qualquer letrado sabe que o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para interferir em processos de natureza jurisdicional. Isso quem determina é a Constituição:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Mas a mente criacionista de Fux não consegue entender isso. No início do julgamento da reclamação disciplinar contra a juíza, em 6 de outubro de 2020, na 319º sessão do CNJ, o ministro simplesmente alegou que a magistrada ‘tomou uma decisão teratológica’ e que se tratava de um processo com uma ‘soma extravagante’, portanto ele poderia interferir. Uma tese irresponsável, sem nenhum fundamento jurídico, usada claramente para defender o banco, que tem um longo histórico de calotes em todas as esferas, sejam elas pública ou privada.

Tão grave quanto a interferência de Fux é o fato do advogado do banco ser sobrinho de outro ministro, cujo pedido absurdo e sem fundamento, teria sido imediatamente arquivado não fosse o fato de Rafael ser parente de Barroso. A imprensa brasileira, preguiçosa e conivente, apenas noticiou o ‘desbloqueio’ dos valores que nunca foram bloqueados, pois o Itaú convenientemente alegou uma ‘falha’ entre seu sistema e o Sisbajud, e posteriormente mentiu à justiça alegando ter ‘depositado os valores em juízo’, o que nunca aconteceu.

Essa manobra escandalosa deveria ser apurada pelo Senado Federal, responsável por fiscalizar, processar e se for o caso, abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo que cometam atos irregulares. Cabe ao Senado a responsabilidade de cobrar de Luiz Fux o cumprimento de seu papel, que é a defesa da Constituição.

A interferência ilegal de Fux no CNJ, a favor do Banco Itaú, destrói a segurança jurídica, provoca prejuízos econômicos gravíssimos, pois nenhum investidor coloca dinheiro em um país cujos membros da Suprema Corte julgam de acordo com seus interesses sem nunca serem punidos.

O Senado tem obrigação moral e legal de abrir um processo contra Luiz Fux por peculato, pois infelizmente não existe outra justificativa para seus atos a favor do Itaú. O ministro precisa explicar, diante de uma comissão do Senado, onde está a motivação e a base jurídica para a decisão que ele tomou no CNJ a favor do banco, e justificar esse entendimento de forma clara, e não genérica e cheia de devaneios como fez no início do julgamento em outubro de 2020. E ainda, o que falta para ele levar à pauta do CNJ o desfecho do caso, para que o processo possa ter andamento. Fux vem desrespeitando todos os prazos estabelecidos pela legislação, afinal, já se passaram quase dois anos e ele se recusa a encerrar a questão.

E o banco tinha que ser processado por usar o judiciário de forma tão irresponsável, apenas porque não quer pagar o que deve. Se o Senado fizer isso, pode ser que o Brasil comece a dar certo de novo.

O impeachment de ministros do Supremo está regulamentado pela Lei 1.079/1950, que também regulamenta o impeachment de Presidente da República.O processo de impeachment de um ministro do Supremo passa por 3 votações no Senado. As duas primeiras votações são realizadas com base em pareceres de uma Comissão Especial, criada especificamente para analisar o caso. Já a última votação é feita a partir do parecer do Presidente do STF. O último passo para efetivar o impeachment é uma votação no Plenário do Senado, que precisa de 2/3 dos votos para a aprovação do impeachment.

Leia a matéria completa em PainelPolítico