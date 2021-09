Senador Acir Gurgacz entrega retroescavadeira para atender Secretaria de Agricultura do município Espigão do Oeste

Espigão do Oeste, RO – O Senador Acir Gurgacz (PDT), por meio de emenda parlamentar, entregou no último sábado (25), uma retroescavadeira para atender Secretaria de Agricultura do município de Espigão do Oeste. O equipamento já está sendo utilizado pela prefeitura do município, para prestação de serviços na áera rural. As lideranças políticas agradeceram o apoio e a parceria do senador, que garantiu dar continuidade ao trabalho junto como o prefeito e vereadores, em prol da população de Espigão.

“Entregamos mais um equipamento importante para a prefeitura de Espigão do Oeste. Dessa vez, uma retroescavadeira para uso na agricultura. A máquina já está sendo usada e recebi um vídeo do prefeito Wéliton, do vice-prefeito Darci Kischener e dos vereadores agradecendo a emenda. Um abraço a todos. Estamos juntos”, afirmou Acir Gurgacz.

Via rondoniadinamica