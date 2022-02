Senador Confúcio Moura diz que “ninguém ganha eleição em Rondônia sem o apoio do MDB”

Porto Velho, RO – Na última sexta-feira, 25, a página oficial do senador Confúcio Moura, do MDB, veiculou texto sobre a reunião de lideranças da legenda “para discutir o futuro”.

Moura já declarou que continuará seu mandato como congressista e não pretende se lançar como candidato ao Governo de Rondônia.

“Ao falar, para fechar o evento, Confúcio Moura enfatizou a força do partido, sua história e o compromisso que tem com o desenvolvimento do estado de Rondônia – e com o País. Enfatizou a luta que todos travam contra a pandemia do novo coronavírus e lamentou pelas 640 mil mortes acumuladas”, diz trecho da notícia.

Que continua: “Ao falar do seu anúncio de não candidatura ao governo do estado, disse ainda não estar nem na metade do mandato de senador e que não poderia abdicar de espaço tão privilegiado para ajudar o estado. Mas, que isso não significa que se omitirá de participar das eleições. Estará junto com os companheiros, na disputa pelos cargos majoritários e proporcionais”.

No passagem mais sintomática, o senador rondoniense complementou:

“Por fim, conclamou aos mais de 200 participantes a aguardarem o comando para os próximos passos, pois ninguém ganha eleição em Rondônia sem o apoio do MDB”.

E encerrou:

“Muita coisa ainda acontecerá antes da definição da federalização partidária e que, até lá, será necessário aguardar, sem pressa. O MDB será o grande protagonista das eleições de 2022. O jogo só está começando e quem se diz eleito nada conhece de política e de povo”, finalizou.

