Senador da República fala sobre obras inacabadas no Brasil e insinua: ‘Em Rondônia tem demais’

As creches inacabadas

O ex-Senador Beni Veras, há muitos anos atrás, correu o Brasil de Norte a Sul, fazendo um levantamento das obras inacabadas no Brasil. O seu relatório foi publicado em seis volumes. Mostrando há mais de vinte anos, o relaxo do Governo Federal (também dos estaduais) com elefantes-branco esparramados por este país continental. Não adiantou nada o seu trabalho. Obras iniciadas, empenhadas com recursos insuficientes. Demora na transferência do dinheiro ao Estado e município. E tudo vira um circuito vicioso, de iniciar a obra, parar, aguardar, abandonar, ajuizar, enquanto isto, a obra vai se deteriorando, materiais são furtados e tudo vira ruína.

O Brasil não aprendeu a lição de Beni Veras e nem outras Comissões do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. Só creches inacabadas têm milhares abandonadas. Em Rondônia tem demais. Os motivos são vários. Nem posso imaginar o prejuízo do desperdício de dinheiro público.

Bresser Pereira quando foi Ministro do Fernando Henrique – já dizia, que cerca de 40% do recurso público é desperdiçado. Então, não se pode dizer que o Brasil seja o país pobre, eu acho que ele é rico demais, por se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro. Como Senador, estou contribuindo com emendas ao Orçamento para ir ajudando a concluir as creches. Elas são essenciais.

