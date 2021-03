Senador de Rondônia se manifesta contra a CPI da COVID-19 no Congresso Nacional; ouça a íntegra do áudio

Porto Velho, RO – O senador de Rondônia Marcos Rogério, líder do DEM, se manifestou no sentido contrário à instalação de eventual Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 no Congresso Nacional.

De acordo com informações repassadas pela própria agência Senado Notícias, líderes partidários estão pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também demista, colega de Rogério, a fim de que este promova a devida concretização do instrumento investigatório.

“O líder da Maioria, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o Senado não pode se omitir em meio à crise sanitária e econômica. Já o líder do DEM, Marcos Rogério (RO), argumentou que a Comissão Temporária da Covid-19 já está funcionando, o que torna desnecessária a CPI. O requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi apresentado na quinta-feira (4) com 30 assinaturas”, diz o texto de Hérica Christian, da Agência Senado.

Marcos Rogério alegou o seguinte:

“Acho que uma CPI neste momento ao invés de ajudar, atrapalharia no enfrentamento à COVID-19. Tiraria ministros e equipe do governo [federal], que têm de estar com foco total no enfrentamento à COVID-19, para se preocupar em fazer defesa no ambiente de uma CPI. Seria algo que causaria mais prejuízos do que qualquer benefícios à sociedade brasileira”, alegou o senador eleito por Rondônia.

