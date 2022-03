Senador protocola pedido de impeachment de ministro da Educação, mas em relação à Fux, por favorecer Itaú no CNJ, nada acontece

Na última quarta-feira, 23, o senador Randolfe Rodrigues protocolou um pedido para o impeachment do ministro da Educação, Milton Ribeiro devido às denúncias de que o ministro atuava em favor de pastores evangélicos nos repasses de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O Senado já coleciona 18 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, todos de cunho político, mas o caso realmente grave, escandaloso, que deveria estar sendo apurado, sequer vem sendo falado, que trata do ministro Luiz Fux, que preside o Supremo.

Fux agiu abertamente para favorecer o banco Itaú em uma manobra no Conselho Nacional de Justiça, elaborada a partir do escritório da BFBM Advogados, que ‘por acaso’ pertenceu ao ministro Luís Roberto Barroso, e atualmente é comandado por seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles.

O Banco Itaú (ITUB4) perdeu um processo no Tribunal de Justiça do Pará e foi condenado a devolver o controle de um lote com 51.939.753 milhões de ações do Itaú (ITUB4) à empresa Rondhevea. Os papéis foram reconhecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), periciados e avaliados em agosto de 2017, data em que foi homologado o valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) com base no preço das ações no dia, na Bolsa de Valores.

A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, determinou, em setembro de 2020, o bloqueio do valor nas contas do Itaú. A BFBM ao invés de agravar da decisão, apresentou uma reclamação disciplinar contra a juíza, que foi acatada em tempo recorde por Fux. Agindo como corregedor interino do CNJ, o ministro, por telefone, proibiu a juíza de prosseguir na ação e cassou a ordem de bloqueio, que sequer havia sido cumprida, pois o banco alegou uma ‘falha’ em seu sistema, tática já adotada em processos anteriores.

A interferência ilegal de Fux, pois o CNJ não tem competência para cassar ou intreferir em decisões judiciais, já se arrasta há quase dois anos, e a imprensa, preguiçosa e cúmplice, vem ignorando o escândalo que jogou no lixo a segurança jurídica, afinal, o ministro desrespeitou a Constituição e a jurisprudência do Supremo para favorecer o banco. E vem mantendo esse caso fora da pauta do CNJ desde outubro de 2020, impedindo o andamento do processo e o pagamento da dívida.

Enquanto o Senado brinca de ignorar os pedidos de impeachment dos ministros, muitos sem nenhuma fundamentação, Fux segue impune adotando tática claramente fisiológica e o Itaú fazendo o que mais sabe, aplicar calotes usando o poder judiciário, só que uma blindagem poderosa.

Há décadas que o Itaú não paga o que deve, seja na esfera pública, como União, estados e municípios, como na privada, a empresas e pessoas físicas. Em todos os casos, sem exceção, o modus operandi é o mesmo, recorrer indefinidamente, segurar os andamentos processuais e, caso não exista mais saída jurídica, acusar os juízes de parcialidade ou atos não condizentes com o exercício da magistratura.

Fux precisa ser afastado do STF. Ele é, de longe, quem mais prejudica a imagem do Poder Judiciário brasileiro, basta observar seu histórico, de fazer campanha aberta para arrumar um cargo de desembargadora para a filha, a desrespeitar prazos, segurando processos por mais de uma década, sem nenhum amparo legal para isso.

E cabe ao Senado agir. Antes que seja muito, mas muito tarde mesmo. Um país sem segurança jurídica é uma república de bananas. E é nisso que Fux e o Itaú estão transformando o Brasil.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

