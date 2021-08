Senadores da CPI da Covid fazem visita a Alexandre de Moraes: “Solidariedade”

Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e outros senadores que integram a CPI da Covid fizeram, nesta terça-feira (24), visita ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo Randolfe, o objetivo é prestar solidariedade a Moraes após o magistrado ser alvo de pedido de impeachment, protocolado por Jair Bolsonaro na última sexta-feira (27).

Em entrevista, Randolfe também afirmou que serão requeridos o compartilhamento de dados existentes no inquérito das fake news que tenham relação com a Comissão.

No documento encaminhado por Bolsonaro ao Senado, o presidente argumenta que o Judiciário está ocupando “espaço político” no país e também questionou a posição de Moraes no inquério das fake news, sob o qual é investigado: “Vítima, acusador e julgador todos unidos na mesma pessoa!”.

Após receber o pedido do presidente, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse que analisará o caso, mas indicou que não deve levar adiante: “Não antevejo fundamentos políticos, técnicos e jurídicos para o impeachment do ministro do STF, como também não antevejo para o impeachment do presidente da República”.

