SENAI anuncia R$ 152 milhões para projetos de inovação na indústria brasileira As regras estarão disponíveis na Plataforma Inovação para a Indústria. As empresas terão mais flexibilidade e novos desafios para ajudar a Brasil a ser mais inovador

Já pensou ter um espaço em que a sua empresa possa anunciar desafios e encontrar parceiros dispostos a desenvolverem soluções inovadoras para superá-los? Esse local é a Plataforma Inovação para Indústria, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que irá disponibilizar R$ 152 milhões para o financiamento de soluções inovadoras para o setor, em seis categorias: Habitats de Inovação, Aliança Industrial, Aliança Agenda Tech, Empreendedorismo Industrial, Missão Industrial e Chamada Regional. O anúncio da abertura do ciclo de 2022 será realizado nessa quinta-feira (31), às 16h, pelo SENAI. Empresas interessadas em desenvolver pesquisas e projetos em inovação podem acompanhar o evento de forma virtual.

O valor anunciado para esse ano é 50% a mais que em 2021, que foi investido R$ 102 milhões para o desenvolvimento de projetos inovadores para a indústria brasileira. Parte do valor usado no financiamento de novos projetos em pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias e inovação é aplicado pelo SENAI, parceiros e contrapartida das empresas. Com esse recurso, as empresas poderão, a partir do dia 31 de março, inscrever projetos nas áreas automotiva, química, metalmecânica, automação, meio ambiente, tecnologia da informação, farmacêutica, entre outras.

Para o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, investir em pesquisa, tecnologia e inovação é fundamental para o desenvolvimento da indústria brasileira. “A Plataforma Inovação para a Indústria é uma excelente oportunidade para promover a aproximação entre os pequenos negócios e as médias e grandes empresas. O desenvolvimento de pesquisas traz um novo conceito para a indústria, além de tornar a cadeia mais inovadoras e competitivas”, destaca.

A Plataforma Inovação para a Indústria financia o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira, além de promover a otimização da segurança e saúde na indústria. A partir desse ano, as empresas que desejarem inscrever projetos na categoria Empreendedorismo Industrial deverão escolher entre duas modalidades: Desafio Instituição Âncora e Startup.Tech.

A primeira tem como foco principal a apresentação dos desafios de uma média ou grande indústria para submissão de propostas de projetos pelas startups participantes. Já a segunda apresenta uma lista de soluções tecnológicas das startups como foco na apresentação da chamada, possibilitando que médias e grandes empresas industriais interessadas possam se conectar por meio de chamadas coordenadas pelos Departamentos Regionais do SENAI.

Além da conexão com os Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia, a Plataforma também promove a parceria com universidades, empresas industriais, startups e outros centros de pesquisa. As soluções inovadoras podem ser novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador, que promovam o aumento da produtividade e competitividade industrial brasileira, ou ainda a otimização da segurança e saúde na indústria.

Para o superintendente de Inovação e Tecnologia do SENAI, Jefferson Gomes, os institutos têm um papel importante no fomento à inovação no país. “Precisamos estreitar mais esses laços entre empresas e SENAI e criar mecanismos que levem o Brasil ao protagonismo das soluções inovadoras que são criadas e podem ser utilizadas por outros países”, ressalta.

Como participar

A Plataforma Inovação para a Indústria está aberta à participação de empresas do setor industrial de todos os tamanhos, inclusive startups de base tecnológica. Para participar, é necessário enviar a ideia pela página de inscrição, seguindo normas e cronogramas específicos de cada categoria.

Desde que foi criado, em 2004, a iniciativa já selecionou mais de mil projetos inovadores, nos quais foram investidos mais de R$ 900 milhões. As propostas escolhidas recebem recursos e apoio para desenvolvimento de uma prova de conceito, passando por processos de validação, de protótipo e de teste na rede de inovação e tecnologia do SENAI. Os projetos resultaram em novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador – incremental ou radical, atendendo até hoje mais de 1.200 empresas.

Rede Institutos SENAI de Inovação

A Rede de Institutos SENAI de Inovação foi criada para atender as demandas da indústria nacional. Ela tem como foco de atuação a pesquisa aplicada, o emprego do conhecimento de forma prática, no desenvolvimento de novos produtos e soluções customizadas para as empresas ou de ideias que geram oportunidades de negócios. Os institutos trabalham em conjunto, formando uma rede multidisciplinar e complementar, entre si e em parceria com a academia, com atendimento em todo o território nacional.

A rede é composta por 26 Institutos SENAI de Inovação. Desde a criação, em 2013, mais de R$ 1,2 bilhão foram mobilizados em 1.332 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). A estrutura conta com mais de 920 pesquisadores, sendo que cerca de 45% possuem mestrado ou doutorado.

Por serem reconhecidos como Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), os Institutos SENAI de Inovação possuem acesso a diversas fontes de financiamento não-reembolsáveis para projetos de PD&I. Atualmente, 15 institutos compõem unidades EMBRAPII e possuem acesso direto a recursos para financiamento de projetos estratégicos de pesquisa e inovação.

Conheça as categorias da Plataforma de Inovação para indústria:

I. Habitats de Inovação

Pela categoria Habitats de Inovação, a Plataforma Inovação para a Indústria vai disponibilizar a infraestrutura e corpo técnico qualificado dos Institutos SENAI de Inovação e dos Institutos SENAI de Tecnologia, para que empresas possam identificar e desenvolver produtos e processos inovadores. As empresas vão aportar recursos em projeto por um prazo previamente estabelecido.

A duração da parceria será de até 24 meses, com possibilidade de prorrogação.

II. Aliança Industrial

Esta categoria visa formar uma aliança por meio de uma parceria no qual duas ou mais empresas dividem o compromisso de alcançar um objetivo comum relacionado a um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&DI), unindo suas capacidades e recursos, garantindo a coordenação de suas respectivas atividades. A Aliança deve ser composta por, no mínimo, duas empresas, um Instituto SENAI de Inovação ou um Instituto SENAI de Tecnologia, que será coordenador do projeto.

A duração máxima dos projetos será de até 24 meses. Para essa categoria o SENAI irá disponibilizar até R$ 5 milhões.

III. Aliança Agenda Tech

A Agenda.Tech tem por objetivo formar aliança entre Indústrias, Associações Industriais, Institutos SENAI e outras Universidades ou Instituições de Científica, Tecnológica e de Inovação – unindo suas capacidades e recursos, garantindo a coordenação de suas respectivas atividades – para desenvolverem uma agenda estruturada de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI), Consultorias e Educação para resolver um desafio temático.

A duração máxima dos projetos será de até 12 meses. Para essa categoria o SENAI irá disponibilizar R$ 300 mil.

IV. Empreendedorismo Industrial

Pela categoria Empreendedorismo Industrial, a Plataforma Inovação para a Indústria vai investir no desenvolvimento de soluções inovadoras por startups de base tecnológica para desafios apresentados por médias e grandes empresas. Os projetos são executados pelos Institutos SENAI de Inovação ou Institutos SENAI de Tecnologia, em parceria com as empresas. Esta categoria está dividida em duas modalidades:

* Modalidade 1: Desafio Instituição Âncora

Conectar desafios de Médias e Grandes Empresas, ou ainda investidores, à Startups, através do compartilhamento de risco financeiro e tecnológico, com base no desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras orientadas a desafios industriais.

* Modalidade 2: Startup.Tech

Essa categoria visa possibilitar a conexão entre a oferta de startups de base tecnológica com a demanda de médias e grandes empresas, tendo espaço propício (habitats de Inovação do SENAI), bem como processo guiado para identificação de oferta, demanda, conexão entre oferta e demanda e execução de prova de conceito entre ofertante e demandante por um Institutos SENAI de Inovação ou de Tecnologia.

A duração máxima dos projetos será de até 24 meses na modalidade 1 e 12 meses para a modalidade 2. Para essa categoria o SENAI irá disponibilizar até R $4,7 milhões.

V. Missão Industrial

A Missão Industrial tem como objetivo a realização de missões industriais ancoradas por investidores, associações setoriais industriais e/ou empresas Industriais com a opção de se conectarem a outras que possuam o mesmo desafio e o interesse no compartilhamento de recursos para o desenvolvimento de projetos estruturantes de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI). A Missão Industrial representa a modelagem de um desafio industrial que poderá ser solucionado por um conjunto de projetos de P&DI.

A duração máxima dos projetos será de até 24 meses. Para essa categoria o SENAI irá disponibilizar até R$ 2 milhões.

VI. Chamada Regional

A categoria Chamada Regional busca conectar a Plataforma Inovação para Indústria a Chamadas Regionais coordenada pelos Departamentos Regionais do SENAI para compartilhamento de risco financeiro e tecnológico para desenvolvimento de projetos de PD&I, baseado no desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras orientadas a desafios industriais.

Assessoria de Comunicação FIERO