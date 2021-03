Serão necessárias vacinas para cada variante que surja, diz pesquisador

Pesquisador da Universidade Católica da América, nos Estados Unidos, Victor Padilla-Sanchez, advertiu que serão necessárias vacinas contra a Covid-19 para cada variante do novo coronavírus que aparecer, uma vez que as vacinas atuais “não são necessariamente” eficazes para essas estirpes.

O perito fez esta declaração num artigo de pesquisa publicado na “Research Ideas and Outcomes”, no qual analisou as variantes do Reino Unido e da África do Sul. No artigo, descreve por que é que estas variantes se ligam melhor às células humanas.

O pesquisador analisou uma estrutura recentemente publicada e descobriu por que é que as novas variantes são mais transmissíveis. Estes resultados foram obtidos utilizando o software Chimera da UC San Francisco e simulações de dinâmica molecular utilizando o supercomputador Frontier no Texas Advanced Computing Center.

Especificamente, o pesquisador achou uma mutação, N501Y, no domínio da ligação do recetor. Esta mutação proporciona uma eficiência de ligação muito maior, o que, por sua vez, torna o vírus mais infecioso. Esta variante está substituindo o vírus anterior no Reino Unido e está se espalhando em muitas outras partes do mundo.

A variante sul-africana surgiu em outubro de 2020 e tem alterações mais significativas à proteína do pico, tornando-a mais perigosa do que a variante britânica. Envolve uma mutação chave, chamada E484K, que ajuda o vírus a ‘escapar’ dos anticorpos e partes do sistema imunitário que podem combater o novo coronavírus com base na experiência de infeção anterior, ou uma vacina. Como a variante ‘escapa’ à imunidade, o corpo não é capaz de combater o vírus.

Padilla-Sánchez vai continuar investigando as mudanças que estão ocorrendo com o SARS-CoV-2. “Este foi um projeto muito rápido: o estudo computacional durou um mês. Há muitos outros laboratórios que fazem experiências, mas não há muitos estudos computacionais. Foi por isso que decidi fazer este importante trabalho agora”, concluiu.

Istoé

foto ilustrativa