Serei candidato em 2022

Juro que desta vez é pra valer. As eleições se aproximam e tenho que concorrer a um cargo qualquer. Não sei ainda qual, mas isso é o que menos interessa. O povo de Rondônia me adora e muitos eleitores de Porto Velho morreriam por mim. Já decidi que defenderei os menos privilegiados e até contratei uma equipe para defender o meu nome junto aos idiot… Quer dizer, junto aos nobres cidadãos eleitores de Rondônia. Sou um humilde professor aposentado e trabalharei incansavelmente para elevar ainda mais o nome desse lugar no cenário nacional. Para começar, se eleito for, tentarei comprar toda a mídia do Estado. “Mas sei que ela não é venal”, porém mesmo assim ajudarei, se eles aceitarem, claro, os donos de sites, de rádios e de emissoras de televisão com dinheiro público para que só divulguem notícias boas sobre mim e sobre minha atuação política.

Assim, estarei todo dia nos noticiários e todas as pessoas vão pensar que sou um político atuante. Lutarei para que toda a publicidade oficial seja veiculada somente nos órgãos de imprensa de minha confiança. Para iniciar o meu mandato, determinarei que a partir de agora, todo cidadão que confundir Rondônia com Roraima responderá a um processo na Justiça. Isso é muito importante: fixar o “valoroso” nome deste Estado na cabeça de todas as gerações nascidas e educadas aqui. Criarei também o dia do “rondoniense de coração”. Será feriado e terá muitas festas e comemorações. Se eu for eleito para a Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, vou inovar: só contarei dinheiro à noite e só guardarei as notas em sacos de lixo. No meu gabinete haverá as “rachadinhas” também. A Justiça jamais terá como punir esse tipo de comportamento.

Contrato logo 20 funcionários, ou até mais, para o meu gabinete e a Assembleia Legislativa ou outro órgão paga a todos e a maior parte do dinheiro do salário deles fica comigo. Muitos políticos do Brasil já fazem isso e nunca deu em nada. E parece que essa prática não é crime, pois se fosse, muita gente já teria sido processada e até presa. Informo também que lamentavelmente em meu gabinete não haverá surubas. E talvez em nenhum outro mais. Para essas práticas “morais, educativas e religiosas”, criarei um puteiro de quinta categoria ao lado do parlamento para animar a todos depois de cada sessão ordinária. “Cabaré Legislativo” será o nome do animado e concorrido prostíbulo. E já que “maconha e cu” serão em breve as religiões mais importantes da sociedade, só poderá entrar na conceituada “Casa de Leis” quem apresentar um baseado na portaria.

Ao ser eleito, logo providenciarei para que ninguém em Rondônia seja obrigado a tomar nenhuma vacina. Principalmente para combater a Covid-19. Mandarei distribuir Cloroquina e Ivermectina para todos. Determinarei também que todas as árvores da “capital de Roraima” têm que ser arrancadas pela raiz. Isto para melhorar o clima. Água tratada, saneamento básico e mobilidade urbana não haverá, já que todo mundo é eleito sem isso. Criarei a técnica “asfalto sobre asfalto” para todos verem que meu trabalho é “sério”. Não vou esburacar as ruas com inúteis redes de esgotos. E nada de construir rodoviária nova nem hospital metido a “açougue” só para ganhar o voto dos trouxas em tempo de eleições. Não quero salário! Tenho certeza de que o povo ordeiro e politizado de Rondônia e de Porto Velho vai votar no Professor Nazareno para qualquer cargo público. Você votaria, né? Agradeço, mas nem eu teria essa coragem de votar em mim.

*Foi professor em Porto Velho