“Serial killer” de Rondônia que comia os olhos, as orelhas e bebia sangue das vítimas é preso em Mato Grosso

Os policiais militares do 9º Batalhão conseguiram prender, no início da noite de ontem (terça-feira,11), no bairro Tijucal, em Cuiabá (MT), um serial killer foragido da Justiça de Rondônia. Djalma Campos Figueiredo usava documento falso e acabou sendo pego após uma denúncia anônima. Ele é acusado por crimes de homicídio em série em Ji-Paraná, na região central de Rondônia. Segundo consta, ele tinha o costume de comer os olhos, a orelha e beber sangue das vítimas.

Segundo as informações do 9º Batalhão, a equipe recebeu informações de que, em uma casa do bairro, havia um homem foragido da Justiça. Os PMs foram até o local e encontraram o homem que, no primeiro momento, disse se chamar Aparecido. Ele apresentou um RG, que contava com informações falsas.

Questionado pela equipe, o homem confirmou que estava usando documento falso e repassou o nome de Djalma. Em contato com a PM de Rondônia, foi possível confirmar que ele era foragido de Ji-paraná e que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, com pena de 26 anos e quatro meses de reclusão.

Serial Killer

Djalma Campos Figueiredo já chegou a ser condenado a mais de 40 anos por crimes de homicídio em série pela região central de Rondônia. Após os assassinatos, ele tinha o costume de comer os olhos, a orelha e beber sangue das vítimas.

Em 2018, ele estava foragido e acabou sendo recapturado, também após denúncias de populares.

Importância do policiamento

O comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Wanderson da Silva Sá, destacou que a PM tem por função constitucional a realização do policiamento ostensivo. “Trabalhamos com a prevenção dos crimes em todos os seus potenciais. Temos a sociedade como principal parceiro de nossas ações, nisto a necessidade de sempre estarmos em consonância com os ditames sociais. Intensificamos nossas metodologias de trabalho de forma mais simples e eficaz, costumo usar o que chamamos de ABC (Abordagem, Busca e Checagem). Para tanto, o auxílio por parte da sociedade é vital para nosso sucesso na garantia da segurança pública, você cidadão é quem realmente faz a diferença”.