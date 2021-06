Série B: Botafogo derrota Coritiba por 2 a 0 no Nilton Santos

O time de General Severiano volta a entrar em campo pela competição no dia 13 de junho, quando enfrenta o Remo. No mesmo dia, o Coritiba enfrenta o Londrina

O Botafogo recebeu o Coritiba no estádio Nilton Santos, na noite deste sábado (5), e conseguiu sua primeira vitória (por 2 a 0) na atual edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Com este resultado, o Alvinegro assumiu a terceira posição da classificação com quatro pontos.

DEU FOGÃO 🔥🔥🔥 Com gols de Marco Antônio e Chay, meu Glorioso venceu o Coritiba por 2 a 0 no Nilton Santos! Valeu, Fogão! 💪🏼 #VamosBOTAFOGO ⭐️ 📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/FiXdr80X3N — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 6, 2021



Com o revés na segunda rodada da competição, o Coxa ficou na oitava posição da classificação com três pontos.

O triunfo do Botafogo foi garantido apenas no segundo tempo, graças a gols de Marco Antonio, em rebote de pênalti cobrado por ele mesmo, mas defendido parcialmente por Wilson, e de Chay, em jogada de contra-ataque.

O time de General Severiano volta a entrar em campo pela competição no dia 13 de junho, quando enfrenta o Remo. No mesmo dia, o Coritiba enfrenta o Londrina.

Liderança do Brusque

Quem lidera a Série B é o Brusque, que, neste sábado, superou o Londrina por 1 a 0 no estádio do Café. O único gol do confronto saiu dos pés de Edu.

Brusque conquista mais uma vitória na Série B e assume a ponta da tabela! 🇱🇹 Quadricolor vence o Londrina por 1 a 0, com gol do Imperador Edu! Fotos: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC pic.twitter.com/NBaMcmCjwU — Brusque FC (@Brusqueoficial) June 5, 2021

Outros resultados da Série B:

CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa

Remo 1 x 0 Brasil de Pelotas