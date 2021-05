Série D: Real Ariquemes terá desfalques diante do Brasiliense

O Real Ariquemes terá pelo menos três desfalques para a partida desta quarta-feira diante do Brasiliense-DF pelo jogo de ida da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. São eles: os atacantes Daday, Leleco e Raí que foram vetados pela comissão técnica do Furacão do Jamari.

Leleco e Raí sofreram uma lesão na posterior, enquanto que Daday sofreu um entorse no tornozelo e também desfalca o Real Ariquemes. “Temos três desfalques confirmados: Leleco, Raí e Daday. E mais duas dúvidas. Provavelmente vamos jogar cinco atletas da categoria sub-20”, pontuou o técnico Odilon Júnior.

Após a classificação à final do Campeonato Rondoniense, o Real Ariquemes teve uma semana de trabalhos visando o compromisso. “É um jogo com uma importância muito grande. Se conseguirmos um bom resultado em casa, jogamos toda a pressão sobre eles no jogo em Brasília”, acrescentou.

Sobre a possibilidade de contar com garotos da base para suprir as ausências, Odilon Júnior demonstra muita tranquilidade. “Trabalhamos bastante o psicológico dos meninos, porque a maioria estão estreando esse ano no profissional. Trabalhamos todo elenco de forma igual, para quando esses meninos forem jogar estejam aptos a ajudar o Real”, frisou.

Odilon Júnior ressaltou o duelo desta quarta-feira como o mais importante da temporada no momento. “É mais uma decisão de 180 minutos e uma partida importante para termos calendário no segundo semestre”, disse.

A provável formação para a partida desta quarta-feira será: Evandrizio; Alex Rocha, André Morosini, Diego Rosa e Barão; Mineiro, Batista, Edson e Alex; Juninho e Roney.

O Real Ariquemes recebe nesta quarta-feira, às 15 horas (horário de Rondônia), o Brasiliense-DF no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

