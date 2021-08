Seringueiras tem convênio de R$ 150 mil para a recuperação de estradas assinado Recurso foi assegurado através do empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano

Recurso foi assegurado através do empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano

Foi assinado o convênio de R$ 150 mil para a recuperação de estradas vicinais no município de Seringueiras, na região da BR-429. O recurso foi assegurado através do empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), atendendo ao pedido do vice-prefeito Claudinho Pirouzi (Republicanos) e do assessor parlamentar, Wesley Gomes, e do ex-vereador Sidinei Santos, hoje assessor parlamentar.

“É mais uma etapa do processo que se conclui, a expectativa agora é para o empenho e a liberação do recurso para a prefeitura proceder o serviço. Como parlamentar, fico feliz em trabalhar para que o recurso chegue aos municípios e possa beneficiar a população”, disse Redano.

O convênio foi assinado na semana passada, entre o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, e o prefeito de Seringueiras, Armando Bernardo (MDB). A prefeitura vai assegurar contrapartida de pouco mais de R$ 8 mil e a expectativa é de que mais de 16 quilômetros de estradas vicinais sejam beneficiados, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial.

Mais ações

Alex Redano segue atuando junto ao Governo para garantir a liberação de recursos para a implantação de iluminação em LED na área central da cidade.

Também em Seringueiras, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu um veículo para ser utilizado em suas ações, adquirido através de emenda do presidente Alex Redano.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO