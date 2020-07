Serra é denunciado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato e é alvo da PF

Senador tucano teria desviado R$ 40 milhões durante as obras do Rodoanel em seu mandato como governador de São Paulo

senador José Serra (PSDB-SP) e a filha dele, Verônica Serra, foram denunciados por suposta lavagem de dinheiro pela força-tarefa da operação Lava Jato. Os desvios teriam ocorrido durante as obras do Rodoanel, que circunda a região metropolitana de São Paulo, no seu mandato de governador do estado (2006-2010).

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em ao menos oito endereços ligados ao politico tucano. Os agentes estiveram na casa de Serra, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (3/7). O pedido que levou à operação foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF).

Serra teria lavado, segundo a denúncia, cerca de R$ 40 milhões em empresas offshore (fora do país) com a ajuda da filha e de um operador financeiro.

Ainda segundo a denúncia, o então governador “valeu-se de seu cargo e influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul”. A empresa fazia parte do consórcio que ganhou a concorrência para realização das obras.

O presidente da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, recebe o ministro das Relações Exteriores, José Serra, à época para reunião com empresários na Avenida Paulista

O operador financeiro José Amaro Pinto Ramos e a filha de Serra teriam constituído empresas no exterior, ocultando seus nomes, para receber os pagamentos da empreiteira, relata a denúncia.

Atualmente ocupando o cargo de senador, José Serra foi prefeito de São Paulo (2005-2006) e governador estado. Ele também foi ministro em três ocasiões, tendo ocupado as pastas da Saúde e Planejamento, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e das Relações Exteriores, no governo Temer.

