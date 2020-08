Serviços de recuperação e manutenção são realizados na Rodovia 484

O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou nesta semana os serviços de recuperação e manutenção da RO-484 que liga as rodovias 370 e 491 em Santa Luzia do Oeste.

Elias Rezende, diretor-geral do DER, explica que a equipe da 5ª Residência Regional em Rolim de Moura, finalizou os trabalhos de patrolamento nas rodovias 370 e 495 e de imediato iniciou os trabalhos de limpeza lateral, saída de água pluvial, patrolamento (reconformação da plataforma) e recuperação de ponte de madeira na RO-484, visando a trafegabilidade e segurança da população, que depende dessas estradas estaduais não pavimentadas. “A orientação do governador, coronel Marcos Rocha, é para que os trabalhos sejam planejados e realizados com economia. Quero parabenizar os nossos servidores do DER que executam serviços de qualidade e pelo comprometimento com a população de Rondônia. Sei que ainda falta muito para melhorar, mas trabalhamos para alcançar o objetivo final, estradas boas e seguras em todo Estado”, frisou.

O vice-governador, José Jodan, destacou que a RO-484 serve como principal rota para o escoamento da produção de gado, leite, grãos, madeira e calcário. “O governador Marcos Rocha tem dado autonomia ao DER para que as rodovias sejam recuperadas, ao mesmo tempo cobrando resultados positivos para a população. Estou acompanhando os serviços da equipe pessoalmente, fiscalizando, cobrando melhorias e parabenizando os nossos servidores do DER pelos trabalhos realizados”, disse.

O secretário regional do Governo em Rolim de Moura, Adeilso da Silva, destaca que apesar da crise causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19), os trabalhos seguem atendendo a população. “Sabemos das dificuldades que todos estão passando devido a pandemia, mas o planejamento do DER para melhorar as rodovias para o escoamento da produção está de acordo com o cronograma. O governador, coronel Marcos Rocha, entende que rodovias trafegáveis garantem o impulsionamento da economia”, finalizou.

