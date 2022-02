Serviços de saúde em Porto Velho funcionarão com restrições no feriado de carnaval

Diante do feriado de carnaval, os serviços de saúde em Porto Velho funcionarão com algumas restrições nos próximos dias. A vacinação contra a covid-19, por exemplo, será suspensa no domingo (27) e terça-feira (1). Já na próxima segunda-feira (28), a imunização ocorre, exclusivamente, no Porto Velho Shopping.

Os atendimentos relacionados à covid-19 estarão concentrados na Unidade Manoel Amorim de Matos, localizada no bairro Cohab, que atende das 7h às 18h.

Por conta da vacinação destinada a crianças, haverá atendimento na escola Irmãs Marcelinas, no sábado, das 9h às 13h. Os adultos também podem ser imunizados. Os demais atendimentos serão feitos nas UPAs Leste e Sul, além das policlínicas José Adelino (bairro Ulisses Guimarães) e Ana Adelaide (bairro Pedrinhas).

SUSPENSÃO

No domingo, todos os serviços relacionados a vacina estarão suspensos e os atendimentos de rotina serão feitos pelas duas policlínicas e UPAs.

Na segunda-feira (28), apenas o Porto Velho Shopping abrirá para vacinar contra a covid-19, no horário tradicional (das 14h às 19h), inaugurando um novo espaço, que será feito pelo acesso D, próximo à livraria Leitura. Estes serviços estarão suspensos novamente na terça-feira (01), mas retornarão na quarta-feira (02), no mesmo horário e local.

Neste período, os serviços de rotina estarão concentrados nas UPAs Leste e Sul, e nas duas policlínicas.

