Serviços essenciais serão mantidos na quinta-feira (16) de Corpus Christi; sexta-feira terá expediente normal em Porto Velho

Conforme o Decreto n° 17.867, de 23 de dezembro de 2021, na próxima quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, é ponto facultativo no âmbito do município de Porto Velho, e apenas os serviços públicos essenciais serão mantidos. Na sexta-feira (17), o expediente será normal.

Como forma de garantir a continuidade dos serviços essenciais, turnos de servidores plantonistas serão organizados na quinta-feira entre as seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), que cuida da limpeza da cidade; Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), responsável pela drenagem, asfalto e tapa-buracos; Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), que realiza o serviço de inspeção animal; e a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), responsável pela fiscalização e segurança no trânsito. Com isso, a Prefeitura garante que as ações não sofram descontinuidade.