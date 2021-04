Serviços on-line do Detran Rondônia tem grande procura por usuários durante a pandemia

Em meio a pandemia do novo coronavírus, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), adotou medidas inovadoras para que o cidadão seja atendido pelo órgão de forma eficiente e ao mesmo tempo, respeitando o distanciamento social.

Para evitar possíveis aglomerações nos postos de atendimento, o Detran criou a Carta de Serviços On-line, sendo o primeiro do Brasil a oferecer um mecanismo com os principais serviços à sociedade, atendendo a Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527/2011. Com isso, os serviços virtuais passaram a ser bastante procurados por usuários, sendo um resultado positivo com relação ao atendimento presencial no próprio Detran e em Centros de Formação de Condutores (CFC) do Estado.

Para o diretor técnico de Habilitação e Medicina de Trânsito do Detran Rondônia, Hassan Mohamad Hijazi, os atendimentos on-line tem sido consideráveis e importantes neste momento que exige segurança e cuidados com a saúde.

De acordo com dados comparativos de atendimentos realizados pelo próprio Detran, de 2018 à 2021, foram abertos mais de 130 mil requerimentos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital.

Com relação aos atendimentos em 2019, de 178 mil realizados no total, 115 mil foram presenciais, 70 mil em Centros de Formação de Condutores (CFC) e 20 mil pelo site do Detran. “Desde o início da pandemia, em 2020, foram 162 mil atendimentos, sendo 58 mil pelo portal, ultrapassando os presenciais, que foram 54 mil e nos Centros de Formação de Condutores, 49 mil. Uma procura bastante considerável neste momento”, considera Hassan.

“A Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) continua investindo em melhorias para proporcionar o melhor atendimento ao usuário. Em breve, estaremos atendendo via chat, com perguntas e respostas e demais serviços”, afirmou Hassan.

Com relação aos serviços prestados aos usuários pelo site do Detran, o coordenador ressalta que “o usuário pode emitir uma certidão de “nada consta”, solicitar uma CNH definitiva, renovação, segunda via por perda e extravio e permissão internacional para dirigir. Todos esses serviços que porventura não demandar alteração de dados, podem ser solicitados pelo portal”, finaliza.

CELERIDADE

Com a pandemia, a CTI do Detran Rondônia começou a desenvolver ferramentas para dar maior agilidade no atendimento ao usuário, de forma on-line. O coordenador da CTI, Paulo Vasconcelos, afirma que “assim como outros órgãos tiveram que fazer uma reinvenção no atendimento durante a pandemia, o Detran fez e está realizando diversos investimentos em infraestrutura e segurança tecnológica”.

Entre os serviços desenvolvidos pela CTI, o Sistema de Agendamento On-line, importante para o atendimento ao cidadão, permitindo que o próprio usuário faça o agendamento para os serviços de habilitação.

Também foi criada a central de serviços para Pessoa Física, onde o cidadão tem acesso a diversas informações como débitos, impressão de taxas, baixa do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), além de serviços para Pessoa Jurídica, por meio de um cadastro da empresa, associando uma pessoa indicada para ser responsável pelo acesso, tendo informações como débitos, impressão de taxas, baixa do CRLV e da frota.

Outro serviço gerado foi a Central de Serviços Despachantes, onde por meio de um cadastro, os despachantes podem emitir e fazer homologação dos serviços e a Central de Vistorias Eletrônicas, que permite a realização de vistorias veiculares, além do leilão on-line.

“Desenvolvemos também o Portal Educacional Detran, um módulo criado para que os Centros de Formação de Condutores pudessem continuar trabalhando, atendendo a resolução nº 783, do Departamento Nacional do Trânsito (Denatran), usando como segurança o reconhecimento facial e batimento de foto em tempo aleatório, garantindo a confiabilidade. Além disso, foi criada a Escola Virtual, que permite ao Detran continuar com palestras, cursos e fóruns. Tudo isso é uma mudança de cultura, uma comodidade a mais para o cidadão que necessita de atendimento e depende exclusivamente do Detran”, finaliza Paulo.

