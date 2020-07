Servidor do Tribunal de Justiça morre após cair do 2º andar de prédio

O servidor público Gualter Fabrício Magalhães Cruz, 43 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), após cair do 2° andar do prédio de um residencial, localizado no Bairro Nova Floresta, em Porto Velho. A vítima trabalhava no Tribunal de Justiça (TJ).

A Polícia apurou que a vítima estaria consumindo bebida alcoólica em outro local. Em determinado momento, a esposa de Gualter teria ido buscá-lo e os dois voltaram para casa juntos. Ao chegar ao apartamento ele se trancou no quarto e teria tentado sair escondido pela janela do imóvel.

A vítima se apoiou na caixa do ar-condicionado, que quebrou e Gualter acabou caiu. Com o forte barulho, a esposa do homem e vizinhos foram verificar o que estava acontecendo e o encontraram caído.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local com fratura no crânio.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local para realizar os trabalhos de praxe.

