Servidores com conta no banco Sicoob, apresentam problemas para receber salários

O SINDSEF/RO, por meio da Secretaria de Capital e Interior, informa que foram identificados alguns servidores que possuem conta corrente no Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB, apresentou problemas para receberem seus vencimentos, devido o Executivo Federal adotar o sistema de depósito em conta salário, que é uma exigência do Banco Central, pois atesta a garantia do empregador de que o pagamento foi efetuado.

O Sindsef orienta aos servidores que possuem conta no Sicoob, que procurem sua agência e imprima o comprovante de conta salário, encaminhando digitalizado junto com seus documentos pessoais (RG E CPF) e último contracheque através dos e-mails elencados abaixo:

ATIVOS – [email protected]

APOSENTADOS – [email protected]

PENSIONISTAS – [email protected]

A Diretoria Executiva continuará vigilante em defesa dos direitos de seus filiados e não medirá esforços em denunciar qualquer tipo de irregularidade que seja cometida contra o servidor público.

Sindsef