Servidores do BC, em greve, falam de interrupção parcial do Pix De acordo com o Sinal, a paralisação tem adesão de 60% da categoria. A greve pode afetar serviços do Pix e de impressão de moeda

Em greve desde o dia 1º de abril, os servidores do Banco Central prometem intensificar a paralisação, caso não haja proposta oficial de reajuste. De acordo com informações do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o movimento trouxe o primeiro resultado: “Somente com a greve acontecendo é que obtivemos a primeira reunião oficial com o governo. Está marcada para terça-feira (5/4), às 10h30″, afirmou o presidente do Sinal, Fábio Faiad.

Conforme nota oficial da categoria, se não houver proposta oficial do governo para aumento salarial, haverá manutenção e intensificação da greve.

“O Pix e outras atividades do BC não se encontram dentro do escopo da lei dos serviços essenciais. Portanto, a greve poderá interromper parcialmente o Pix e a distribuição de moedas e cédulas. E poderá interromper, parcial ou totalmente, a divulgação do boletim Focus e de diversas Taxas, o monitoramento e a manutenção do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e da mesa de operações do Demab, o atendimento ao público e outras atividades”, informou o sindicato por meio de nota.

A greve se dá por tempo indeterminado. Até o momento, tem adesão de 60% da categoria. Os servidores pedem reajuste de 26,3% e reestruturação da carreira de analista.

Até então, cerca de 725 servidores do BC entregaram suas comissões devido a insatisfações salarial e políticas. De acordo com o Sinal, as publicações desses atos não saíram no Diário Oficial da União “porque a direção do BC decidiu tentar ‘segurar’ as portarias”, disse o Sinal em nota.

O sindicato diz que vai cobrar da direção do BC a efetivação das portarias.

