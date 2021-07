Servidores do Hospital de Base em Porto Velho são capacitados com curso de informática básica

Para melhoria do atendimento ao público, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) no decorrer do mês de julho e agosto vem capacitando mais de 30 servidores do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (Hbap) em Porto Velho, com curso de Informática Básica na modalidade de educação à distância (EaD).

O diretor de educação permanente do Hbap, Horácio Tamada, destacou a existência de uma necessidade de qualificação profissional na área de informática dos servidores, pois o serviço hoje demanda suporte tecnológico.

Segundo acrescenta Tamada, “muitos dos nossos servidores são readaptados da atividade assistencial para a administrativa e desenvolver habilidades com as ferramentas tecnológicas traz um ganho mais que necessário para a produtividade do serviço”.

Zeneida Salgado, servidora do Estado há 17 anos, conta que a oportunidade de adquirir novos conhecimentos tem sido muito positiva. “A professora ensina muito bem, consigo aprender mesmo, onde trabalho agora, preciso usar o computador, e já venho conseguindo realizar novas atividades”.

O curso tem carga horária de 40 horas, com encontros interativos às terças-feiras e quintas-feiras, das 14h às 17h. O conteúdo é voltado para operação de computadores, navegação na internet, uso de e-mail, utilização dos editores de textos e planilhas, slides e formulários.

Via Daiane Brito/Secom | Fotos: Daiane Brito e Daiane Mendonça