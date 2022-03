Servidores do INSS em Rondônia aderiram ao movimento de greve nacional com apoio do SINDSEF

Servidores do INSS em Rondônia aderiram ao movimento de greve nacional e na manhã desta segunda-feira, dia 28/03, fizeram um ato de protesto frente à agência da Previdência Social do bairro Embratel, em Porto Velho. Os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, Almir José da Silva (Saúde) e Maria Mazarello Soares (Previdência e Trabalho) estiveram presentes no ato dando apoio aos servidores no ato.

O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Souza de Oliveira, disse em nota, que o sindicato não poderia ficar à margem desse movimento, que resgata na sua essência, a luta permanente de todas as categorias de servidores pela melhoria e qualidade dos serviços públicos, que devem ser oferecidos à população com zelo, transparência e competência.

“Na verdade, a greve do INSS não passa apenas por questões salariais, acima de tudo ela é contra a forma de gestão adotada pelo INSS, que adoece, massacra e penaliza os servidores e, consequentemente, toda sociedade”, disse Mário Jorge.