Servidores emergenciais da Saúde recebem atualização do pagamento de abril por meio de folha suplementar

Com o intuito de preservar e equilibrar a economia rondoniense e cumprindo com o acordo firmado com servidores emergenciais, o Governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, organizou uma força-tarefa que reuniu várias Secretarias para regularizar e atualizar a remuneração de servidores contratados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesau). No total, 511 servidores emergenciais tiveram o pagamento atualizado, tendo ainda o salário do mês de abril adiantado, no último dia 12, por meio da folha de pagamento suplementar.

A força-tarefa foi uma determinação do governador, coronel Marcos Rocha, logo após uma visita do secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves ao Hospital de Campanha da zona Leste (antigo Cero) no mês passado, onde recebeu a demanda diretamente dos servidores. “Ao saber da pendência do pagamento de alguns servidores emergenciais recém-contratados, o governador Marcos Rocha ordenou que fossem adotadas medidas urgentes, visando a correção o mais breve possível”, ressaltou Junior Gonçalves.

Além da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) que coordena a folha de pagamento, estiveram empenhados na atualização do cadastro dos novos contratados no sistema os servidores da Secretaria de Finanças (Sefin), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Regional de Vilhena (Sepog), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

A força-tarefa atingiu o objetivo de implantar os novos contratados na folha de pagamento, obter a regularização funcional e organizar o recebimento de salário, inclusive daqueles que foram convocados recentemente e podem ter pendências de documentação. “O resultado foi a inclusão na folha de pagamento de 511 contratos emergenciais cujos servidores tiveram o salário adiantado para o dia 12 de abril. Nem todos estavam com os pagamentos pendentes, mas todos tiveram a remuneração antecipada”, enfatizou o coordenador da força-tarefa e servidor da Casa Civil, Paulo Roberto.

EM BOA HORA

A nutricionista Liziane Cristina Olívio Pereira, que entrou no Governo do Estado em 18 de fevereiro de 2021 relatou que o recurso veio em boa hora. “Vou poder comprar coisas que estou precisando, organizar minha vida financeira e quitar as contas”, comemora. Ela explicou que o dinheiro depositado em conta veio de forma retroativa e já com o salário de abril antecipado.

Secom