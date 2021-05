Servidores protestam contra a Reforma Administrativa

“Cunho fiscalista”

Bráulio Cerqueira, presidente da Unacon Sindical – que reúne os auditores do Brasil –, afirma que a reforma tem um cunho fiscalista e equivocado.

“O gasto com servidor público em percentual do PIB está estabilizado há 20 anos e vem caindo. Nos últimos anos, os gastos com servidores caiu, mas com os militares aumentou. A reforma precariza o emprego no serviço público, constitucionaliza a terceirização, ingresso sem concurso, restringe a estabilidade a um conjunto, o que favorece o clientelismo e ingerência”, destaca.

Sérgio Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), apontou a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro diante da crise sanitária que o país vive.

“Nem 15% da população está imunizada, enquanto países com menor potencial que o Brasil vacinaram metade da população. Isso demonstra que [a vacina] não é a prioridade do governo brasileiro”, explica.