Sesau destina respirador para o município Novo Horizonte, após pedido do presidente Alex Redano

Equipamento vai ajudar no tratamento de pacientes, para reduzir a necessidade de intubação

Para reforçar o atendimento à saúde no município de Novo Horizonte do Oeste, na região da Zona da Mata, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), destinou um respirador, após o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) interceder solicitando o equipamento, a pedido de lideranças do município.

O prefeito Cleiton Cheregatto (MDB), os vereadores Eliane Professora (MDB) e Jacó de Andrade (PSL), a secretária de Educação do município, Geldiane Sabino, e o suplente de vereador, Uémerson Bili (PSL), se reuniram na semana passada com o deputado e apresentaram o pedido.

Após receber o pedido, o presidente buscou junto ao secretário de Saúde do Estado (Sesau), Fernando Máximo, informações acerca da possibilidade de o Estado destinar um respirador para o município. Com a resposta favorável de Máximo, a entrega do respirador foi feita e o aparelho já está à disposição da rede de saúde municipal.

O prefeito informou que a prefeitura está adquirindo, com apoio de empresários locais, sete máscaras e precisa de mais respiradores. “Temos um respirador e mais um vai nos ajudar muito, evitando o agravamento dos pacientes e a intubação, em razão da covid-19. Agradeço ao presidente Redano e ao secretário da Sesau, Fernando Máximo, pelo apoio”, disse Cheregatto.

Fonte: ALE-RO