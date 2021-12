Sesau orienta população quanto à vacinação contra a Influenza para frear aumento de casos em Rondônia

Neste mês de dezembro já foram 485 casos positivos do vírus Influenza, conhecido como o vírus da gripe, em Rondônia. Os registros foram feitos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Entre esses casos, seis pessoas estão internadas, sendo, três pacientes em enfermarias e três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para conter o avanço do vírus da gripe, postos de saúde da Capital e demais municípios estão realizando a vacinação em massa em crianças com seis meses de idade, jovens, adultos, grávidas e idosos.

De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), dentre os casos, um idoso de 81 anos foi confirmado com o vírus Influenza e covid-19. Mas já está isolado e não apresenta sintomas graves.

“Acreditamos que esse aumento no número de casos no Estado de Rondônia, se deve, principalmente, ao relaxamento do uso de máscaras e também ao fato das pessoas não terem tomado a vacina contra a gripe este ano. Lembrando que a imunização contra o vírus Influenza deve ser feita anualmente,” alerta o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo

Outras medidas indicadas pelo Ministério da Saúde são: o distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes, além de isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas.

Por Ludmary Nascimento/Secom