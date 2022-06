Sesau orienta população sobre importância da vacinação para evitar aumento de casos graves de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde – Sesau registrou na última segunda-feira (20) um aumento de 76,2% em internação por covid-19. No dia 11 de junho o estado registrava 26 internados, já nesta terça-feira (21), Rondônia registra 51 pacientes internados pelo vírus. Com o aumento dos casos, o Governo de Rondônia em parceria com a Sesau e Agência de Vigilância em Saúde – Agevisa elaboraram um plano de ação junto aos municípios rondonienses que visa diminuir o fluxo de propagação do vírus.

O plano é uma campanha de vacinação que iniciará a partir do dia 25 de junho e finalizará no último dia do ano, no qual o Estado acompanhará os municípios através de relatórios diários sobre o fluxo de vacinação. Os municípios serão classificados em ouro quando estiver com índice alto de vacinação, prata para médio e bronze para baixo. A ação visa incentivar os municípios a ampliarem a aplicação dos imunizantes.

A secretária de Estado da Saúde, Semayra Gomes também reforçou a utilização de máscaras e protocolos de higienização. “Estamos em um período preocupante, e por esse motivo é importante que a população continue renovando seu ciclo vacinal, continue com medidas de distanciamento, de higienização das mãos e uso de máscaras em casos de sintomas gripais”, enfatiza.

Rondônia já passou por momentos críticos em relação à pandemia da covid-19, como no dia 17 de março de 2021 quando havia 854 pacientes internados e 170 pessoas aguardando por leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Os meses de março e abril de 2021 foram os com maior registro de óbitos por covid-19, quando a média variou em 60 óbitos diários.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, também enfatizou a importância da participação da população para diminuir a propagação do vírus. “Temos quatro campanhas em andamento, entre elas, a da vacinação contra a covid-19. Então é muito importante que a população procure as unidades de saúde para receber a dose do imunizante. A vacina é uma ferramenta útil e eficaz, que contribui para a redução na circulação do vírus. Além dessa ferramenta é extremamente importante que nossos munícipes continuem adotando protocolos de segurança. Precisamos da colaboração de todos”, finalizou o diretor.

