SESI e SENAI adotam métodos ágeis para realização de trabalhos didáticos e profissionais

Organizações de variados segmentos e portes, a exemplo de instituições de educação como SESI e SENAI são crescentes nas suas apostas pelos denominados “métodos ágeis”, a exemplo do Scrum, Lean e Kanban com vistas a realização de trabalhos educacionais/profissionais, práticos/teóricos mais assertivos e eficientes. Por tratar-se de metodologias ágeis propõem ciclos de desenvolvimentos curtos, seus participantes (docentes e discentes) revestem-se de autonomia para flexibilizações, para adaptações no seu decorrer e assim evitam-se inúmeros problemas.

Com matrículas abertas até dia 27 de janeiro de 2021, a Rede SESI de Educação oferece vagas para o Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais e Ensino Médio, para os Colégios de Cacoal (360 vagas); Pimenta Bueno (300 vagas), Porto Velho (800 vagas) e Vilhena (480 vagas). Já o Novo Ensino Médio possui vagas exclusivamente para as unidades de Cacoal, Porto Velho e Vilhena. Mais informações pelo número “0800-647-3551” e acessando o “Portal Sesi”.

O coordenador de Educação Básica e Profissional do SESI-SENAI de Rondônia, Jair Coelho, explica que o Scrum é um dos métodos ágeis mais populares. “Para trabalhar com Scrum o principal é que você tenha ampla compreensão sobre sua equipe e que tenha papéis bem definidos para cada um dos envolvidos”, disse.

As tarefas são distribuídas entre o Scrum Team e se iniciam as Sprints – que nada mais são do que intervalos de tempo de desenvolvimento, que não duram mais do que quatro semanas. Ao final de cada Sprint o time para e faz uma revisão das atividades que foram desenvolvidas, para validar se tudo foi feito como deveria, se há algo que precisa ser refeito ou se é preciso adaptar algum ponto. Então, parte-se para a próxima Sprint, até que todo o backlog esteja concluído e o produto esteja pronto para a entrega.

Quanto ao Lean, Coelho ressalta que um dos focos é a identificação e eliminação eficiente de desperdícios dentro de uma organização ou durante a execução de um projeto. Nessa abordagem, apenas os recursos necessários são utilizados para a realização dos trabalhos e é fundamental reduzir custos, diminuir a complexidade das tarefas, melhorar as entregas, aumentar a produtividade e compartilhar informações.

Coelho também falou sobre o Kanban. “Se você gosta de trabalhar com checklists e de ter plena visibilidade do que está sendo desenvolvido por sua equipe, vai gostar de trabalhar com o sistema Kanban – um dos métodos ágeis mais simples e também mais utilizados pelas empresas. Para trabalhar com o Kanban você precisa de basicamente criar um quadro (que pode ser físico, como um quadro branco, ou virtual, como o Trello) e dividi-lo em três colunas denominadas Doing, Done e To do (fazendo, feito e a fazer).

Segundo o coordenador, este sistema é bastante simples, mas demanda que toda a equipe esteja engajada para que ele possa funcionar adequadamente. Afinal, é preciso que haja um acompanhamento constante das tarefas que estão sendo realizadas, assim como seu avanço entre as colunas.

Conforme Coelho, por tratar-se de método/metodologia inteligente e eficiente, capaz de contornar variados problemas, a execução, custo, prazo, vem muito bem a calhar nos desafios do ensino/aprendizagem de SESI e SENAI. “É simplificador sem ser simplista e gera impactos positivos para as conclusões de aulas (teóricas e práticas), projetos, trabalhos autorais, trabalhos em grupos e execuções inovadoras”, garante.

Por Assessoria de Comunicação Social FIERO