Sete estados recebem aporte federal de R$ 10,1 milhões para obras de saneamento básico

Para ajudar na ampliação das ações de saneamento básico, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) repassa mais de R$ 10 milhões a sete estados brasileiros. Os beneficiados são Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

As verbas devem ser destinadas a obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. Os estados e os municípios serão os responsáveis pelas intervenções. Os pagamentos são feitos de acordo com a execução dos serviços.

São Paulo é o estado que concentra, até o momento, o maior volume de recursos repassados. Ao todo, a Unidade da Federação recebeu R$ 7,7 milhões divididos para iniciativas em quatro municípios.

No Sul do país, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, receberá R$ 741 mil para a ampliação do sistema de macrodrenagem da Bacia do Arroio da Areia, com a implantação de reservatórios de detenção. Já a cidade catarinense de Joinville contará com R$ 90 mil para obras de implantação de bacias coletoras de

Esgoto no município.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, toda semana são disponibilizados recursos que serão investidos em obras como essas. O titular da Pasta afirma que projetos assim são “essenciais à qualidade de vida da população”. O aporte, segundo ele, “também contribui para a geração e manutenção de empregos nesse período de pandemia”.

Marquezan Araújo/Brasil 61