Show retrô de Byafra e Sandro Bacelar tem ingresso com preço especial

Show retrô de Byafra e Sandro Bacelar tem ingresso com preço especial Há possibilidade do público de comprar mesas e entradas individuais

Há possibilidade do público de comprar mesas e entradas individuais

No próximo sábado (07) acontecem dois grandes shows em homenagem ao Dia das Mães, em Porto Velho, com os artistas Sandro Bacelar e Byafra, que vão promover a maior noite retrô de todos os tempos.

Para melhor atender ao público, a produção anuncia o novo valor do ingresso individual a R$ 150,00. Outra novidade, é o sistema de venda de ingresso por meio do WhatsApp (67 99921-0099), com a opção de parcelamento e entrega em domicílio.

Nessa noite de amor, que abre as portas para as homenagens ao Dia das Mães, comemorado no dia seguinte (08), o público assistirá ao show de cada um desses artistas, além de duas músicas que cantarão juntos.

Byafra trará em repertório os seus maiores sucessos dos anos 1970 e 1980. O artista é recordista com músicas que compuseram a trilha sonora de diversas novelas, e no decorrer de sua carreira vendeu 8 milhões de discos. Seus maiores sucessos são Sonho de Ícaro e Leão Ferido.

O artista regional, Sandro Bacelar também cantará grandes sucessos românticos. O músico tem em sua trajetória vários CDs gravados, com participações de grandes nomes da MPB, como 14 Bis, Miele e Sérgio Espíndola. O cantor, que já participou de programas de TV em Rede Nacional, teve seu último trabalho lançado na Itália.

Os ingressos também estão sendo vendidos a R$ 150,00 (individual) e R$ 600,00 (mesa com 4 cadeiras) na Maverick, no Porto Velho Shopping. Os dois grandes shows acontecerão na casa de eventos Zé Beer, a partir das 20h30.

Para mais informações, o público pode entrar em contato com a produção nos números (67) 99921-0099 / (12) 98215-4446.