SINDESF-RO participa de reunião no Ministério da Saúde para tratar sobre Aposentadoria Especial o plano de ação apresentado pela Superintendência teve a aprovação do Ministério em Brasília e prevê uma Força Tarefa com servidores de outros estados

O presidente e o secretário de Saúde do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, professor Mário Jorge e Almir José estiveram na última semana, em reunião com o superintendente adjunto do Ministério da Saúde em Rondônia, Élio Éberth de Oliveira e equipe do Setor de Recursos Humanos, representada pelas servidoras Helena Rocha e Conceição.

A pauta de reunião foi sobre os encaminhamentos que a Superintendência do Ministério da Saúde está fazendo para dar início às análise dos requerimentos de aposentadoria especial dos servidores da ex-Sucam, conforme determinação da Nota Técnica Nº 5/2022 da Coordenação Geral de Pessoas (COGEP), órgão do Ministério da Saúde, que reconheceu o direito dos servidores de conversão de tempo especial em comum.

Na oportunidade, os dirigentes do Sindsef/RO foram informações que o plano de ação apresentado pela Superintendência teve a aprovação do Ministério em Brasília e prevê uma Força Tarefa com servidores de outros estados e a contratação técnicos terceirizados, para atuarem na demanda dos servidores com pedido de aposentadoria especial.

A Superintendência do MS/RO e o Ministério da Saúde tem nova agenda prevista para o dia 13 de julho, quando deve ocorrer de forma online, uma capacitação e orientação referente aposentadoria especial. Após essa data, a Superintendência do MS irá se reunir com os representantes do Sindsef para esclarecer a próximo passo de atuação.

