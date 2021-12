Sindicato dos Bancários de Rondônia repudia constrangimento causado pelo presidente da Caixa a funcionários

O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO) repudia veementemente a postura arbitrária do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que durante um evento de fim de ano realizado na última terça-feira (14/12), colocou alguns funcionários para fazer flexões. O presidente da Caixa também constrangeu outros empregados a fazerem “estrelas” no palco.

O evento Nação Caixa foi realizado em um hotel de luxo em Atibaia, no interior de São Paulo, e reuniu cerca de 350 dos principais executivos do banco e 50 lotéricos e correspondentes.

Pedro Guimarães chama os funcionários para que se posicionem para a flexão e começa a contar os movimentos. As imagens viralizaram nas redes sociais e causou indignação a empregados do banco em todo o país.

“Pedro Guimarães mais uma vez usa seu poder como presidente da Caixa para constranger e humilhar os empregados, e tudo sempre com o objetivo de se autopromover, já que está há meses em plena campanha para alavancar sua imagem junto ao eleitorado para as eleições de 2022. Não podemos admitir essa situação em que um presidente de banco público utilize não apenas o nome forte da Caixa, mas principalmente os seus milhares de funcionários para fazer coisas que são totalmente alheias às suas funções como bancários. Nada mais é que um nítido assédio moral contra os trabalhadores, que em vez de ganharem valorização, reconhecimento e respeito por toda a dedicação no atendimento à população, principalmente nesta pandemia, são diariamente constrangidos por um homem que se acha o dono do banco e de todos que nele trabalham”, enfatiza Ivone Colombo, presidenta do SEEB-RO.

A Contraf-CUT e a Fenae já fizeram denúncia ao Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o assédio moral institucional praticado por Pedro Guimarães.

PEDRO MANCHA A IMAGEM DA CAIXA

O assédio moral praticado por Pedro Guimarães durante o Nação Caixa ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do país.

Além de configurar assédio moral, a conduta de Pedro Guimarães manchou a imagem da Caixa perante a população e impactou negativamente na credibilidade do banco público.

“Não é novidade para os empregados da Caixa e para suas entidades representativas a conduta de Pedro Guimarães, que tem focado seus esforços mais em se viabilizar com parte do eleitorado para 2022, do que fortalecer o banco público, seu papel social, e oferecer condições de trabalho adequadas aos seus empregados”, mencionou Dionísio Reis, representante dos empregados da Caixa (CEE-Caixa).

SEEB-RO, com informações do SEEB-SP e portal MSN.

assessoria