Sindicato dos Servidores Públicos Federais alerta para GOLPES pelo WhatsAPP com falsas informações sobre a GEAP

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO, por meio de sua Diretoria Executiva, nesse ato representado por seu Presidente, vem a público, em razão de mensagens enviadas aos filiados por meios diversos, especialmente por telefone (WahtsApp) que, após consultar a assessoria jurídica que presta serviços à esta Entidade, cita-se o escritório FONSECA & ASSIS – ADVOGADOS ASSOCIADOS, COMUNICA A TODOS que tais mensagens, especialmente as que orientam os servidores a fazerem contato com o “determinados telefones e advogados”, NÃO SÃO VERÍDICAS, TRATANDO-SE DE GOLPE que infelizmente volta a ser adotado por pessoas que querem aproveitar-se de toda e qualquer situação para prejudicar nossos filiados.

Sendo assim, desde logo, este SINDSEF/RO, orienta seus filiados a não realizarem nenhum contato com quaisquer telefones, oportunidade em que reforça que toda e qualquer informação, requerimento ou questões similares, partem do setor específico da Entidade, com a devida identificação, e são realizadas por meio dos canais oficiais do Sindicato, e que, em NENHUMA HIPÓTESE, há – ou haverá – pedido de adiantamento de valores para garantir recebimento de importâncias, seja por meio de RPV ou PRECATÓRIO, sendo tal prática totalmente diversa à adotada ao longo dos anos por esse Sindicato.

Por fim, e não menos importante, cumpre informar que as medidas judiciais, especialmente no âmbito criminal, estão sendo adotadas para coibir tais práticas, identificar os responsáveis e, consequentemente, buscar a punição destes.

Maiores informações, sugerimos que entre em contato diretamente com o Sindicato, na Sede da Entidade localizada em Porto Velho/RO, ou nas coordenações regionais do interior do Estado.

Atenciosamente,

Mario Jorge

Presidente do SINDSEF/RO

NÃO CAIA NO GOLPE

AO RECEBER ESSA MENSAGEM ABAIXO, CLIQUE NO TEXTO, DENUNCIE E BLOQUEIE O CONTATO – É GOLPE!

Bom dia!

O jurídico do Sindsef vem através deste comunicado informar sobre as novas atualizações dos processos nos quais obtemos sentença favorável.

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou para pagamento da GEAD (Gratificação Específica de Atividade Docente.)

A relação contempla professores do EX-TERRITORIO com a Requisição de Pequenos Valores (RPV) e Precatórios liberados para saque.

Com importantes vitorias o Sindsef esta fazendo a liberação dos valores das ações coletivas, repassando os pagamentos em atraso para os credores que estão sendo notificados diretamente pelo nosso sindicato, sobre os processos relatados acima (GEAD.)

CREDOR: AUTO RODRIGUES MARTINS

CPF: 08031860297

SIAPE: 0699474

Deve ser feito o contato com o escritório que faz parte do corpo jurídico do sindicato para dar finalidade ao processo e expedição do alvará de pagamento através dos telefones citados.

Jurídico Sintufrj (Escritório Fonseca & Assis Advogados)

Dr. Raul da Fonseca OAB/ 555/RO

Dr. Felipe Pestana OAB/ 5.077/RO

Dra. Raissa Luna de Lima OAB 11.590/RO

Telefone

Celular/Whatsapp:

(69) 99990-5784/ Dra. Raisa de Lima

(69)99977-9892/ Dr. Raul da Fonseca (OAB- RO 555) e Dr. Felipe Pestana.(OAB- RO 5.077)

Sindsef requer o contato imediato dos credores notificados na data de hoje, com finalidade na liberação das ações coletivas.

Assessoria