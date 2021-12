Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia não terá expediente nos dias 1,2 e 3 de dezembro

Nesta quarta, quinta e sexta-feira (1, 2 e 3 de dezembro), os funcionários do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, estarão participando de capacitação e relações interpessoais. Em virtude disso, não haverá expediente na Sede Administrativa e nas Coordenações Regionais.

O expediente voltará a normalidade na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro. A Diretoria Executiva e coordenadores regionais esperam contar com a compreensão de todos, pois o período de capacitação é um investimento na qualidade do atendimento ao filiado, em todas as unidades do Sindsef.

O presidente do Sindsef, Mário Jorge Souza de Oliveira, informa ainda que mesmo com o atendimento suspenso, em casos excepcionais de emergência, os filiados podem fazer contato com o diretor (a) da pasta ou com escritório Fonseca & Assis Advogados Associados nos contatos abaixo: