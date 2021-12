Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia presente nos atos de pressão contra a PEC 32

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO fortalece pela 12ª semana consecutiva, os atos concentrados contra a PEC 32, da reforma Administrativa, em Brasília. Apesar de não ter os 308 votos necessários para aprovar a proposta e estar cada vez mais sem tempo, o governo e seus aliados no Congresso Nacional não desistiram de colocar em pauta o projeto que pode destruir os serviços públicos e direitos constitucionais da população brasileira.

Já barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os presidentes da Câmara e do Senado tentam reativar o orçamento secreto com a publicação de um ato conjunto. Em nota técnica, consultaria do Senado já alertou que o ato não atende por completo a decisão do Supremo de dar transparência às emendas de relator.

Esse é mais um dos sinais de que nossa pressão deve seguir e nossa unidade continuar sendo ampliada.

O trabalho de pressão continua no mês de dezembro. Essa semana está prevista também uma panfletagem na rodoviária da capital federal.

O objetivo é ampliar o diálogo com a sociedade alertando para os males da aprovação de uma proposta que quer entregar direitos essenciais para o lucro da iniciativa privada. Aos parlamentares o recado segue sendo um só: Se votar a PEC 32, não volta!

Nesta semana, a diretora Joana Darc dos Santos, o diretor Wilton Marques e o representante da Condsef, Paulo Vieira estão em Brasília, representando o estado de Rondônia no ato.