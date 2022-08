Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia se reúne com professores pioneiras da EC 20 para tratar sobre EBTT

Na última segunda-feira (1º), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, professor Mário Jorge e os representantes da Diretoria Executiva Flávia Hiromi Takahashi, Iracema Sena, Anilce Pinheiro e Francisco Torres estiveram em reunião com um grupo de professores pioneiros aposentados com fundamento na Emenda Constitucional 20/1998, na Sede Administrativa do sindicato em Porto Velho.

Confira no vídeo o resumo da reunião NO LINK: http://www.sindsef-ro.org.br/sindsef-reune-com-professores-pioneiras-da-ec-20-para-tratar-sobre-ebtt/