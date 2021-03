Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado – SINDSEF/RO, instala Comissão Ética e empossa membros em reunião virtual

A Comissão de Ética tem a missão de orientar e aconselhar sobre a ética no tratamento com as pessoas e com o patrimônio sindical

Em reunião virtual realizada no dia 24 de fevereiro, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO obedecendo ao Estatuto da entidade, instalou e emposse os membros titulares da Comissão de Ética, que passam a atuar de forma independente, gozando de prerrogativas e deveres, até o ano de 2023,quando encerra o mandato da atual gestão.

A Comissão de Ética tem a missão de orientar e aconselhar sobre a ética no tratamento com as pessoas e com o patrimônio sindical, cabendo conhecer e apurar fatos que lhes forem apresentados, opinando pela respectiva penalidade.

Compõem a Comissão de Ética, os seguintes filiados eleitos no último Congresso do Sindsef:

MARIA HELEIA PINTO BENIGNO

MIRTA MOYE

JOSÉ MARTINS DE SOUZA

ALTEMIR ROQUE

LAÉRCIO FÉLIX BATISTA

O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira destacou a importância da instalação da Comissão de Ética no sindicato e enfatizou que a Comissão terá total liberdade e autonomia nas tomadas de decisões. Agradeceu aos cinco filiados pela disposição em prol da uma entidade ainda mais transparente e civilizada.

Participaram do ato de posse, os diretores: Abson Praxedes, Maria José, Pedro Vilson, Joana Darc Lima, Francisco Torres, Eva Bezerra, Anilci Pinheiro, Almir José, Iracema Sena, Eliete Azevedo, Reneide Martins, Wilton Marques, Maria Mazarelo e Flávia Hiromi.

Os advogados Felippe Pestana e Denyvaldo Júnior também estiveram presentes. Na oportunidade, Felippe fez uma abordagem sobre a finalidade do Conselho de Ética e forma de organização, colocando-se à disposição para as orientações jurídicas no que couber, em especial, sobre as demandas de apreciação do mesmo.

Fonte: Assessoria/Sindsef-RO