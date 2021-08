Sindicatos Unidos aguardam criação do Grupo de Trabalho sobre a Reforma da Previdência prometida pela ALE/RO

Os Sindicatos Unidos, formado por entidades que representam os servidores/as públicos de diversas categorias, permanecem aguardando com o cumprimento do compromisso firmado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Alex Redano (PRB) e demais parlamentares que participaram da reunião no dia 24/08, quando foi prometido a criação de um Grupo de Trabalho que contará com representação do Governo, dos Órgãos de Controle, dos parlamentares e de sindicalistas para tratar sobre a Reforma da Previdência Estadual.

A principal reivindicação dos Sindicatos Unidos é para que os deputados estaduais promovam amplo debate sobre o tema e assegurem a participação dos representantes dos servidores públicos, para que haja construção de uma proposta que seja viável para todos e não penalize somente a classe trabalhadora.

Ao final da reunião realizada com os parlamentares, foi assegurado que a instituição do Grupo de Trabalho aconteceria de forma imediata, com publicação de Ato Normativo pela Casa de Leis. Entretanto, até o momento não houve retorno dessa demanda.

Os Sindicatos Unidos reforçam que não abrirão desta solicitação e pedem mais comprometimento dos parlamentares diante da pauta que implicará no acesso à aposentadoria.

Via SINTERO