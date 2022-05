Sindsef alerta professores transpostos em dez/21 e jan/22 para a proximidade do final do prazo para opção a carreira de EBTT

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO alerta aos professores com graduação de nível superior, que tiveram o enquadramento na transposição concedido nas portarias do Diário Oficial da União em dezembro de 2021 e janeiro de 2022 para ficarem atentos a proximidade do final do prazo para procederem com a assinatura do termo de opção para a carreira de magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT.

Para assinatura do termo, os professores precisam se dirigir a DIGEP ou entrar em contato pelo telefone: (69) 3217-5652/ 5620.

FIQUE ATENTO: O prazo de 180 dias, ou seja, de seis meses, encerra em junho para os transpostos em dezembro e em julho para os transpostos em janeiro.

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EBTT:

CONFIRA PORTARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

assessoria